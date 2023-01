Seguidor le hizo polémica ‘sugerencia’ a Silvestre Dangond porque no llenó concierto en Cartagena

Un fan recomendó al vallenato preguntarle al artista champetero Chawala cómo ‘taquear’ la Plaza de Toros de La Heroica, a lo que Dangond no dudó en responder.

“Silvestre, si quieres saber cómo se llena la Plaza de Toros de Cartagena, comunícate con papá Chawala, él te enseña lo que es un taqueo”, le escribió el usuario.

Al singular comentario, Silvestre Dangond respondió: “Tranquilo, yo la he llenado varias veces, esta vez no fue, pero vendrán otras oportunidades. No me aflige, al contrario, me da sentimientos de superación”

El rey de la Rocha, como conocen popularmente a Chawala, un artista champetero de Cartagena, aprovehó la situación y le envió una carta a Silvestre Dangond para compartir tarima.

En la cordial misiva, firmada por la Organización Musical Rey de la Rocha, Chawala reconoce el aporte musical del urumitero a la cultura del país y le hace saber que uno se sus sueños es cantar con él.

Silvestre Dangond aún no ha respondido públicamente a la solicitud.