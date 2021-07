Seguidores de Luisa Fernanda W le corrigen error de ortografía y ella se defiende

Luisa Fernanda W estaba respondiendo algunas preguntas de sus seguidores, como de costumbre en sus redes sociales, pero se le fue un error de ortografía y los más observadores no lo dejaron escapar.

La influencer paisa hablaba de su restaurante ubicado a las afueras de Bogotá, ya que le preguntaron por qué está ubicado en la capital y no en Medellín.

En su respuesta, Luisa escribió la palabra “visiten” con C lo que desató críticas y comentarios.

Ante los mensajes que recibió, ella decidió hablar del tema y manifestó que “tanta presión es mamona”.

“A veces me dejó llevar mucho por el traductor de mi celular, pero créanme que yo no me las sé todas, yo tengo errores ortográficos”, dijo Luisa Fernanda W en sus historias.

Por eso pidió un poco más de comprensión: “Entiendan que soy un ser humano y voy a tener errores ortográficos a veces”, expresó.