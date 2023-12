Selena Gomez confirma quién es su nueva pareja: "Él es todo para mi corazón"

Por medio de sus redes sociales, la artista Selena Gomez confirmó que está saliendo con el cantautor y productor musical estadounidense Benny Blanco.



En una publicación de su Instagram, Selena Gomez les contó a sus fans que lleva seis meses con Benny, lo cual los tomó por sorpresa y no descartan que se trate de una broma o el anuncio de una nueva canción.

Por medio de sus historias, la exestrella de Disney dejó ver su felicidad al lado de su nueva pareja con una fotografía recostada en su hombro.

Instagram: selenagomez

De acuerdo con la revista Glamour, algunos fanáticos han puesto en duda a Selena Gomez y el anuncio de su nuevo romance. La actriz respondió a un usuario diciéndole: “No entiendo si realmente te preocupas por mí. Nunca he estado más feliz en una relación. Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida en absoluto”.

La confirmación del nuevo amor de la cantante de 31 años llega tras varios rumores que la vinculaban con el artista de 35 años. Selena Gomez demostró lo feliz y enamorada que se encuentra al lado de Benny Blanco. “Él es todo para mi corazón”, agregó en otra publicación.



Algunos usuarios de redes sociales comentaron acerca del nuevo novio de la actriz. “Selena me cae bien, pero en temas del amor se ve que se entrega y se vuelve Chernóbil”, “No, reina, no te merece”, “Me preocupa eso. Otra vez Selena va a llorar” y “Está bueno. Ojalá esa pareja dure” son algunas de las reacciones de los fanáticos de la cantante.