Selena Gomez contó por qué se alejó de las redes sociales y sorprendió con una confesión

La cantante estadounidense aseguró que la pérdida de su privacidad y el título de la 'reina del Instagram’ la hicieron tocar fondo.

“Se había convertido en algo que me consumía. Me levantaba y me iba a dormir con ello. Era una adicta a Instagram”, dijo la artista en entrevista con la revista estadounidense Bazar.

"Me preocupa el gran valor que la gente de nuestra edad da a las redes sociales. Es una plataforma increíble, pero de muchos modos ha dado a la gente joven, a mí incluida, una falsa idea de lo que es importante”, añadió.

La joven de 25 años aseguró que su problema de depresión y ansiedad hicieron que estuviera internada en una clínica privada y alejada de los medios. Así mismo, afirmó que es algo que va a tener que “enfrentar el resto de mi vida”.

A todas las recaídas que ha tenido se le suma su reciente intervención quirúrgica por el lupus que padece.

De igual forma contó que tiene en nuevos proyectos musicales y que hay sorpresas ante la nueva temporada de ‘13 Reasons Why’ (13 razones por que), que produce para Netflix.

También destacó que su nueva, con la que se presentó a inicios de diciembre de 2017, la hace recordar cosas del pasado “así no ve viera así en esos años, considero que es mi mayor secreto, cómo me hace sentir”.



