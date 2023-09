Selena Gómez enumeró los requisitos que debe cumplir su próximo novio: “No busco a alguien ‘cool’”

Selena Gómez es una de las chicas Disney más reconocidas a nivel internacional. Además de su música y su diagnóstico con lupus, otro de los aspectos que se ha robado la atención de sus seguidores y la prensa ha sido su vida amorosa. La famosa reveló algunos requisitos para su hombre ideal.

No ha sido un secreto que por la vida de la cantante de Lose You To Love Me han pasado algunos amores inolvidables, fugaces y tormentosos. Uno de los más comentados fue el que sostuvo por varios años, entre rupturas y reconciliaciones, con el también músico Justin Bieber.

Actualmente, Selena Gómez disfruta de su soltería. Desde hace algunos años a la cantante estadounidense no se le ha conocido una nueva pareja sentimental, aunque la han relacionado en rumores con artistas como Zayn Malik y Drew Taggart, ninguno ha sido confirmado.

Selena Gómez reveló características de su “hombre ideal”

Publicidad

A pesar de que la artista de 31 años ha demostrado estar disfrutando de esta etapa de su vida, sin romances a la vista, recientemente hizo referencia a las exigencias que tiene para el futuro hombre que quiera estar en su corazón.

En medio de una entrevista con la emisora estadounidense Sirius XM, Selena Gómez dejó claro que no está cerrada a iniciar una nueva relación amorosa, pero sí anticipó que, a la hora de buscar el amor, tiene algunos requisitos.

“Pienso que tengo estándares y creo que vivo en un mundo en donde los chicos confunden los estándares con el alto nivel. Se necesita que cumplan X, Y y Z para estar conmigo”, señaló en un principio la cantante.

Publicidad

Selena Gómez planteó que sus requisitos no le parecían “extensos o difíciles”, pero sin duda han sido uno de los determinantes para permanecer soltera durante los últimos años. Agregó que en la actualidad tiene claro que no necesita un noviazgo para estar bien.

"No busco a alguien cool en el sentido de que los demás opinen que eres increíble. Solo tienes que ser amable, hacerme reír y también ser bueno con mi familia y la gente que me rodea”", afirmó la cantante de Baila conmigo.

El más reciente sencillo lanzado en plataformas por Gómez fue Single Now, una canción en la que celebra la plenitud de disfrutar el no estar en una relación. El tema fue un anticipo de lo que la estadounidense presentará en su próximo álbum, SG3, cuya fecha de estreno no ha sido revelada por la cantante.