Selena Gomez habló de su ruptura con Justin Bieber: “Fue lo mejor que me pasó”

Selena Gomez hizo varias revelaciones en el documental que salió sobre su vida en Apple TV+, ‘Selena Gomez: My Mind & Me’, y una entrevista que ofreció a la revista Rolling Stone. En el primero, que fue lanzado el 4 de noviembre, la cantante y actriz se refirió a su ruptura con Justin Bieber.

Afirmó que vivió “la peor angustia posible” al no poder vivir su duelo amoroso. No obstante, consideró que terminar con el artista era algo que “tenía que suceder, fue lo mejor que me pasó”.

Publicidad

Selena Gomez también habló sobre uno de sus más grandes éxitos, ‘Lose You to Love Me’, tema que escribió en 45 minutos junto a Julia Michaels y Justin Tranter: “La canción que más rápido he escrito”.

Dijo que lo que quería mostrar con este sencillo era a ella “aprendiendo a elegirme a mí misma, escogiendo la vida, pero también la esperanza de que la gente encuentra gracia y paz en eso también”.

En la entrevista que Selena Gomez ofreció a Rolling Stone, a propósito del documental que salió al aire, la cantante de 30 años reveló que "cuando llegué a los 20 empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía (...) Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba en él".

Asimismo, reconoció que creció "pensando que estaría casada a los 25. Me destrozó ver que no estaba ni cerca de eso. De hecho, no podía estar más lejos", concretó.

Publicidad

En esta línea, la artista se sinceró y achacó las causas de sus problemas de salud mental y de su infelicidad a que tampoco encajaba en "grupos impecables de chicas famosas", ya que su "única amiga en la industria" era y es la cantautora Taylor Swift.

"Pensaba: ¿Todas estas cosas materiales me hacen feliz? Realmente no me gustaba quién era porque ni yo misma sabía quién era", se extendió Selena Gomez, quien después de 2018 fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad.

Publicidad

Esto le supuso problemas añadidos porque, según contó al mencionado magazín, la convirtieron en dependiente de diversos fármacos y medicamentos.

"Tuve que desintoxicarme y tuve que aprender a recordar ciertas palabras porque incluso olvidaba dónde estaba. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con ello porque eso no iba a desaparecer", reconoció.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: