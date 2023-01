Selena Gomez responde a quienes la llaman “gorda” por fotos donde aparece con “kilos de más”

La cantante fue captada por el lente de un paparazzi durante sus vacaciones en Sídney, Australia.

Mientras disfrutaba del sol en un lujoso yate, el fin de semana pasado, dejó ver la cicatriz de su trasplante de riñón y como luce físicamente ahora. Varios usuarios en las redes sociales compartieron las imágenes en sus cuentas.

Desde entonces, la lluvia de comentarios en su contra ha aumentado, por eso, decidió responder a sus detractores por medio de un video.

"El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma, mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable de la sociedad”, escribió la cantante.

“Elegí cuidarme porque quiero, no para probar nada a nadie”, resaltó.



Esta no es la primera vez que la artista es señalada por su físico. En 2015, fue criticada por como lucía durante su viaje a México.

“Era la primera vez que me llamaban gorda, solo por aparecer en traje de baño, solo me quedaba pequeño”, dijo entonces en una entrevista con Ellen Degeneres.