Selena Gómez revela la verdadera razón de su aumento de peso: “No soy una modelo y nunca lo seré”

La cantante y actriz Selena Gómez hoy es tema de conversación en las redes por dos razones: el video en el que revela los motivos de su aumento de peso y porque nuevamente se corona como la reina de Instagram.

Ante la lluvia de críticas fuera de contexto de lo que pasa en la vida de Selena Gómez, la cantante y actriz reveló un video en el que explica el porqué de su aumento de peso y los cambios en su cuerpo.

“Prefiero estar saludable y cuidarme, mis medicamentos para el lupus son importantes y son los que me ayudan, pero tiendo a retener líquidos y eso sucede normalmente, y, cuando no los tomo, tiendo a perder peso”, explicó Selena Gómez en su video.

Selena Gómez tuvo un trasplante de riñón en 2017 y desde entonces lleva un estricto control médico que genera cambios en su cuerpo. Desde su nueva vida, la joven alienta a quienes pasan por una situación similar.

“Entonces, sí, no soy una modelo, nunca lo seré y creo que son increíbles, eso sí. Yo solo definitivamente, definitivamente, no soy eso”, dijo Selena Gómez.

La cantante aseguró sentirse orgullosa con quien es y, aunque ha sido un proceso difícil, acepta la situación que por salud está pasando. “Solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa”, agregó.

Pero, además, fue enfática en que no cambiará por dar gusto a algunos. “Gracias por apoyarme y comprenderme, si no lo hacen, pueden irse, porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por sus cuerpos”, resaltó.

Los ‘selenators’ la apoyan tanto que, hace pocas horas, Selena Gómez se convirtió en la mujer con mayor número de seguidores en Instagram: 381 millones.

Es una cifra superior a la de la modelo Kyle Jenner, quien tiene 380 millones de seguidores, y a quien desbancó en este top de las más seguidas en esta red social.

A Selena Gómez la rodea y apoya una comunidad especial desde 2015, cuando fue diagnosticada con lupus, y tuvo el trasplante de riñón. Situaciones que la han llevado a enfrentar problemas de ansiedad y depresión”.