Selena Gomez revela que se sometió a quimioterapia para tratarse el lupus

La actriz y cantante Selena Gomez, exnovia de Justin Bieber, reveló que sufre de lupus y que se sometió en secreto a una quimioterapia para tratar esta enfermedad.

La exestrella Disney, ahora ídolo pop de 23 años, canceló una gira en Asia y Australia en diciembre de 2013 argumentando que necesitaba pasar tiempo a solas. Pero en realidad entró a un centro de rehabilitación en el desértico estado de Arizona (oeste de EEUU).

En aquel momento, esta decisión desató numerosos rumores de la prensa del corazón, que especulaba sobre su batalla contra la adicción o su despecho por Justin Bieber.

Pero en una entrevista publicada el jueves, Gomez dijo que sufría lupus, una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca el tejido sano.

"Me diagnosticaron lupus y pasé por quimioterapia. De eso se trató realmente mi descanso", dijo a la revista de música Billboard.

"Yo deseaba tanto decir 'ustedes no tienen ni idea, estoy en quimioterapia, estúpidos'", dijo.

"Es horrible entrar a un restaurante, que todo el mundo voltee a mirarte y saber lo que están diciendo", contó. "Mantuve distancia hasta que me sentí segura y cómoda de nuevo".

Gomez añadió que la ayudó en parte su amistad con la superestrella del pop Taylor Swift, quien la hizo sentir "empoderada".

Se estima que el lupus afecta a unas cinco millones de personas en el mundo, sobre a todo a mujeres en edad fértil, de acuerdo a la Lupus Foundation of America.

Si bien Gomez no entró en más detalles sobre su enfermedad, la enfermedad normalmente es tratada con metotrexato, un fármaco quimioterapéutico usado en dosis bajas para combatir la inflamación. Uno de sus posibles efectos secundarios es la pérdida de pelo.

Desde este episodio, la artista retomó su activa agenda. Su segundo álbum en solitario, "Revival", sale a la venta este viernes.