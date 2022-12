Selena Gomez se corona en Instagram con 103 millones de seguidores

Selena Gomez fue la personalidad más popular en Instagram en 2016, con 103 millones de seguidores, indicó este jueves la red social, destronando así a la otra favorita pop Taylor Swift.

A los 24 años, Gomez fue varias veces portada de las revistas este año, en particular luego de que cancelara un show por su depresión causada por el lupus, la enfermedad autoinmune que la obligó a someterse a sesiones de quimioterapia.

Selena Gomez (@selenagomez) • Instagram photos and videos También hizo estallar Instagram con sus intercambios subidos de tono con su exnovio, el cantante canadiense Justin Bieber, obligado a abandonar la red social por la lluvia de mensajes hostiles de algunos de sus seguidores.

Ocho de las diez fotos de celebridades más "likeadas" en Instagram y siete de los diez videos más populares son de esta cantante pop.

La foto más apreciada por sus fans, con 5,9 millones de 'Me gusta', es una imagen en la que posa junto a una botella de Coca-Cola, lo que se terminó convirtiendo en una publicidad.



A fines de noviembre, durante los American Music Awards, la reina de Instagram se dirigió a sus fans y habló sobre la red social. "No quiero ver sus cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que hay aquí", dijo, apoyando una mano sobre el corazón.

Gomez destronó así a Taylor Swift, consagrada en 2015 y que cuenta con 93,6 millones de seguidores en Instagram, sociedad comprada por Facebook.



Más atrás aparecen otras dos figuras del pop, Ariana Grande (89,6 millones de seguidores) y Beyoncé (88,9), seguidas por la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian y el jugador de fútbol Christiano Ronaldo.