Sentí que el COVID-19 casi me mata; tuve fiebre de 40 grados: J Balvin

Ya recuperado, J Balvin habló sobre la difícil experiencia que vivió luego de ser contagiado con el COVID-19.

La noticia de su positivo para coronavirus se conoció al recibir su primer premio juventud. J Balvin habló de su estado de salud cuando agradeció por el galardón.

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro”, contó el antioqueño.

J Balvin había viajado desde Medellín, donde estuvo cuatro meses en cuarentena, a Miami, para cumplir con compromisos laborales.

Al llegar allí se enteró que estaba contagiado.

“¿Cómo se contagió? No se sabe, es una enfermedad muy traicionera”, respondió en diálogo con Noticias Caracol el papá del artista, Álvaro Osorio.

J Balvin presentó todos los síntomas, pero con el cuidado de Albita, su mamá, y su papá, ha podido recuperarse.

“Ha tenido la fortuna de tener dos médicos pendientes de él, haciendo lo pertinente y en la medida de lo que se puede para hacer frente al virus”, relató Álvaro.

Sin embargo, los detalles brindados por el artista son verdaderamente preocupantes.

“Fueron 15 días difíciles, siento que casi que me mata, pasé muy mal, fiebre de 40, escalofrío, perdí el olfato, hubo baja del oxígeno”, describió el artista.

Por eso, llamó la atención de sus seguidores con un contundente mensaje para el autocuidado: “Esto es serio, que se pongan tapabocas, que se pongan gafas, que se laven las manos y que cuiden a sus seres queridos”.