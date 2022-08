Sentido mensaje de Carolina Cruz tras un año de primera cirugía de Salvador: “Nunca pierdan la fe”

La presentadora Carolina Cruz recordó que hace un año fue la primera cirugía de su hijo Salvador por una macrocefalia que se le generó a los tres meses de nacido, esto “por no eliminar el líquido cefalorraquídeo que producimos diariamente los seres humanos”, según explicó en una publicación que hizo en redes sociales.

La vallecaucana compartió una sentida reflexión sobre lo que ocurrió en ese entonces y la evolución de su hijo durante estos 12 meses. “Te entregué en los brazos de todo el equipo médico de @fsfb_salud (los mejores) y nuestro ángel @kemelahmedghotme (el mejor) después de hacer todo para evitarla, pero con la confianza y la fe puesta en Dios, que todo estaría bien”, expresó.

Publicidad

También agradeció a aquellas personas que de una u otra manera le han manifestado su apoyo y han orado por Salvador. “He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho, las personas que desde el día 1 se han unido en oración para verte bien y sano (a cada uno… Gracias)”, exclamó.

La presentadora de Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión, aprovechó para recordarles a sus seguidores que la esperanza es lo último que se pierde. “Nunca duden, nunca pierdan la fe, Los milagros existen y Dios siempre está presente en ellos. Hoy, al lado de mis hijos, no puedo sentirme más acompañada, feliz y plena”, aseguró.

Y le dedicó a su hijo estas palabras: “Hoy, un año después, te miro a los ojos, miro tu luz y solo agradezco porque entendí tu propósito no solo en tu vida, también en los que te rodeamos, empezando por mí. Me salvaste, Salvador”.

Carolina Cruz finalizó también con una mención especial para su hijo mayor, Matías. “Gracias Mati por ser el mejor hermano y partner (compañero) del mundo. Tú sí que has sido el maestro mayor, amoroso, empático, leal, fiel, eres de otro mundo”.