Sentido mensaje de Fabián Ríos a Yuly Ferreira: “Sé tu dolor porque lo veo aquí”

A través de un conmovedor mensaje, la actriz Yuly Ferreira reveló en redes sociales que perdió el bebé que esperaba con su esposo, Fabián Ríos. “Me duele, pero también pregunto: ¿qué me faltó?, ¿qué no hice? Quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación”, escribió.

La actriz, recordada por sus papeles en producciones como ‘La Saga, negocio de familia’ y ‘Las Muñecas de la Mafia’, compartió un video mostrando algunos momentos de su estado de gestación.

Al final, hay una conversación con su hijo menor, a quien le dice que su hermanito está “en el cielo, jugando con papito Dios”.

El actor Fabián Ríos, esposo de Yuly Ferreira, también se pronunció con unas sentidas palabras dedicadas a su pareja.

“Amor de mi vida, eres lo máximo después de Dios para mí, te amo, te admiro, te respeto y sé tu dolor porque lo veo aquí a tu lado. No quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que él tiene el control, que él sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza”, manifestó.

La pareja se aferra a su fe en Dios para sobrellevar este duro momento como familia.

“Te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, no temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Esta promesa es tuya mujer ejemplar, dama maravillosa, bien portada, orgullo nuestro que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo qué sé que como tú ninguna”, agregó Fabián Ríos.

Al final, le dijo a Yuly Ferreira: “confiemos en el dueño del cielo y su hijo Jesucristo, aferrados a él veremos lo que nadie ve y nos guiará de su mano. Te amo y aquí estoy para sostenerte, cuidarte, amarte, protegerte y estar en todas contigo. Juntos con él lo venceremos todo, amada mía”.

En julio de 2022 la actriz de 39 años, en entrevista con el programa La Red, del Canal Caracol , reveló una pérdida similar de un bebé que venía en camino. Aseguró que en la Biblia encontró consuelo para reponerse de su pérdida y que la cantante Adriana Lucía la ayudó a acercarse a la iglesia para fortalecer su conexión con Dios.

Yuly Ferreira y Fabián Ríos son una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, llevan juntos más de 20 años y tienen dos hijos.