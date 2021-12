Sentidos mensajes de Alejandro y Alex Fernández a su padre y abuelo Vicente Fernández

Alejandro y Alex Fernández, hijo y nieto de Vicente Fernández, respectivamente, compartieron emotivos mensajes tras la muerte de la leyenda de la música mexicana.

Alejandro Fernández había pedido oraciones por su padre durante su gira musical, pero nunca habló con la prensa y siempre fue muy reservado sobre la situación del charro de Huentitán.

Pero en la madrugada del lunes 13 de diciembre dedicó un sentido mensaje a su padre en el cielo con imágenes que evocaron su unión y amor por la música.

“Las luces nunca brillaron más en el cielo. Sin duda alguna, no pude haber pedido un mejor padre, amigo y maestro. Gracias por mostrarme el camino. Y aunque te extrañemos a diario, tu espíritu y voz vivirán por siempre en tu familia, en tu pueblo y en tu gente. Te amo pa ♥️ Pd. Enséñales cómo armar un buen palenque allá arriba pa’ festejar tu llegada. Buen viaje, mi querido viejo. 🐎”, decía el texto que dedicó Alejandro a Vicente Fernández.

Alex Fernández, por su parte, recordó la última imagen con su abuelo.

“Esta es la última foto que tengo contigo Tata. Estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo. No tengo suficientes palabras para describir lo que siento, solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí. Te amo como no te imaginas. Siempre te voy a extrañar, ahora vives en mi corazón, estoy seguro de que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP 🙏🏼”, se lee en el mensaje.

