Separación de Shakira y Piqué: ¿dónde y con quién van a vivir los hijos de la expareja?

En esta relación de 12 años, dos propiedades que Shakira y Piqué adquirieron en Barcelona entrarían en repartición legal: en el 2012 compraron una propiedad de 3.800 metros cuadrados por un valor de 4,5 millones de euros. Cuenta con gimnasio, piscina, sala de cine, cancha de tenis y un estudio de grabación.

La segunda, adquirida en el 2015, cerca del estadio del Barcelona, tiene 1.300 metros cuadrados y está avaluada en 5 millones de euros.

Pero, más allá del tema económico, a la pareja lo que más le interesa es el bienestar de sus hijos Milan y Sasha.

Medios internacionales aseguran que ese será el pleito legal más importante: la custodia de sus hijos. Shakira no está dispuesta a separarse de ellos y quiere vivir lejos de España, lugar donde no tiene muchos amigos, y Piqué no desea que sus hijos vivan en otro lugar diferente al país donde nacieron.

Se estima que, en la actualidad, Shakira acumula una fortuna de 300 millones de dólares, patrimonio que ha consolidado en sus 32 años de carrera artística. La colombiana ha vendido más de 125 millones de discos, ha ganado 12 millones de dólares por su participación en ‘The Voice’ y se suman los contratos publicitarios, negocios e inversiones.

Mientras que Gerard Piqué tiene 80 millones de dólares por su carrera como futbolista, un estimado gracias a sus inversiones y al contrato de 4,7 millones de euros por la temporada con el Barcelona.

Estas fortunas que no entrarían en la separación de bienes entre Shakira y Piqué.