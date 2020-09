“Será por las defensas que me escapé de esta”: Luis Alberto Posada tuvo COVID-19

Luis Alberto Posada, reconocido cantante de música popular, dio a conocer que tuvo coronavirus COVID-19. Aunque ya está libre de la enfermedad, recordó que hace un tiempo presentó fiebre alta y dolor en los huesos, y solo hasta ahora se hizo la prueba.

“Me dio algo muy extraño que nunca me había llegado a dar, entonces, pues decidí hacerme una prueba de sangre. Apenas me vine a enterar hoy porque no lo sabía”, dijo Luis Alberto Posada, cantante.

El artista señaló que en la prueba le “salió que había tenido COVID” y que ese contagio ocurrió hace aproximadamente dos meses.

“Gracias a Dios y al universo, mi cuerpo eliminó este virus. Será por las defensas que uno tiene que, afortunadamente, me escapé de esta, Dios mío bendito”, concluyó.