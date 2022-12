“Será una colección diferente a lo que he sacado durante 15 años”: Andrés Otálora

Foto: Archivo Colprensa

De Cali para Colombia y el mundo, el diseñador Andrés Otálora celebrará sus 15 años de participación en el Cali Exposhow, evento de moda y salud que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico del 14 al 17 de octubre.

Otálora, uno de los mejores exponentes del diseño de modas en Colombia, ha sido el único diseñador que ha participado en el evento en cada una de sus 15 versiones.

Siendo uno de los referentes de Cali y el país, Andrés Otálora traerá su colección primavera-verano 2016, llamada Glamping, pasarela que se presentará el miércoles 14 de octubre a las 8:30 p.m. El diseñador caleño habló con Noticiascaracol.com

¿Cuáles son las novedades que mostrará en esta versión número 15 del Cali Exposhow?

Andrés Otálora: Esta vez será una colección diferente a todo lo que he sacado durante los 15 años de trayectoria en el Cali Exposhow. La silueta de la colección es muy diferente, lo que tenía antes era una mujer mucho más vaporosa, este año me arriesgo con una silueta mucho más rígida. Las telas han cambiado, son más voluminosas, tostadas, estáticas y tienen menos fluidez. La colección va dirigida a una mujer que quiera arriesgarse y estar elegante.

¿De qué se trata esta nueva colección?

AO: El concepto de esta colección es Glamping, significa el glamour en los camping. Se trata de una exploradora que viene desde la India hasta Cali, Colombia, haciendo glamping por todo el mundo, una mujer sofisticada, exquisita en gusto, amante de la naturaleza, activa y muy recursiva a la hora de vestirse, por lo que no tiene problema de ponerse una carpa encima.

¿Qué tipo de materiales utilizará en Glamping?

AO: La colección proviene de la utilización del shantung de seda, bordado en lana, traído directamente desde la India, telas como el mikado, linos y mallas. En la colección estarán elementos típicos de la región como el chontaduro, el cual se ve reflejado en los materiales utilizados. Además tendrá diversos elementos del glamping, tales como los amarres, las cuerdas, los terminados de los toldos. Los estampados, fueron diseñados con dibujos hechos a mano, siguiendo el espíritu de la tela india, en bases que le dan a veces transparencias, a veces otros pesos o stretch para pantalones.