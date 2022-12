Serena tiene ‘tumbao’: a ritmo de merengue, la tenista mostró sensual baile

Serena Williams vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por sus logros en el campo deportivo. En esta oportunidad deleitó a sus seguidores en Instagram con un baile bastante sensual a ritmo del merenguero Elvis Crespo.

Al parecer se encuentra en un bar disfrutando de la música en vivo, que no dudó en bailar.



Días atrás la estadounidense se pronunció ante la violencia racial en ese país. En su página de Facebook aseguró que se había sentido nerviosa al ver un oficial de policía mientras su sobrino la llevaba en su auto.

"Me acordé enseguida del horrible video de la mujer que vio como un policía le disparaba a su novio después de que el oficial detuviera el auto", añadió.

"Todo eso me pasó por la cabeza en cuestión de segundos". "Me arrepentí de no conducir yo misma. Yo nunca me perdonaría si algo le hubiera pasado a mi sobrino. Es tan inocente. Así eran 'los otros'".

"¿Por qué tengo que pensar en ésto en el 2016? ¿No hemos pasado por cosas suficientes, se han abierto tantas puertas, miles de millones de vidas impactadas. Porque no es lo lejos que hemos llegado, sino cuánto más lejos todavía tenemos que ir", escribió.

"Me preguntaba de que he hablado? Tuve que echar un vistazo a mí misma. ¿Qué pasa con mis sobrinos? ¿Qué pasa si tengo un hijo y ¿qué pasa con mis hijas? Como dijo el doctor Martin Luther King 'Llega un tiempo en que el silencio es traición', no me quedaré callada".