Shaira responde ante polémica sobre supuesto plagio de Karol G: "No es para ella"

La cantante Shaira, quien se dio a conocer hace un par de años por un concurso musical televisado, se encuentra en medio del ojo del huracán tras unas historias en las cuales denunciaba un supuesto plagio por parte de otras artistas. Muchos de los usuarios aseguraron que las pullas eran para Karol G , por lo cual Shaira salió a aclarar la situación.



La polémica comenzó poco después de que la paisa Karol G lanzara su canción Mi ex tenía razón , una cumbia latina con la que rinde un homenaje especial a Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, quien fue una de las grandes inspiraciones de la Bichota al inicio de su carrera.

En palabras de la artista, este es "un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible".

Tras el lanzamiento, Shaira publicó una serie de historias en su Instagram donde daba a entender que había sido víctima de plagio.

"El cuento del que pega primero, pega dos veces, no siempre es cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero buenas ideas, no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada", escribió Shaira.

A esto añadió: "Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie después de la reina del tex-mex había querido grabar ese estilo acá en Colombia, hasta que yo me atreví y luego zas, les regalé una idea. De nada".

Remató su mensaje diciendo que "todo lo del pobre es robado, qué triste", acompañando la publicación con su canción Amor de mentiras.

Con su declaración sobre el tex-mex y el reciente lanzamiento de Karol G, los usuarios de redes sociales asumieron que el mensaje era para la cantante de Mañana será bonito, por lo cual salieron en su defensa, diciendo que este no era un estilo único y desde hace muchos años la paisa había manifestado su afinidad con el trabajo de Selena Quintanilla.

Así mismo, las redes de Shaira fueron llenadas de mensajes de odio en los cuales decían que se quería aprovechar del éxito internacional de Karol G para despegar su carrera.

Ante ello, la santanderiana publicó un video, en el cual recalca que muchos no habían entendido su mensaje y que sus palabras no eran para la artista, que en realidad Karol G es una inspiración para ella.

"Lo único que quise dar a entender es que los talentos nuevos, que estamos llenos de ideas que queremos mostrar, lo que queremos proponer, seamos más herméticos con esa información, más cautelosos a quien se lo mostramos", declaró Shaira.