Shakira agradeció emocionada ‘Currambera’: “Es el mejor regalo, no me lo merezco”

Carlos Vives publicó este miércoles, 2 de febrero de 2022, su nueva canción, ‘Currambera’, un regalo a su amiga Shakira, con quien ha colaborado en varias ocasiones y que está cumpliendo 45 años.

"Volaste muy alto, las olas del mar te esperan; con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco ya izó sus velas", le dice el samario a la barranquillera en su tema y cuyo videoclip se hizo en la ciudad natal de la artista e incluye imágenes que evocan los movimientos y carrera de la artista de Hips don't lie.

El video de ‘Currambera’, en el que participó el papá de la artista y varias reinas del Carnaval de Barranquilla, "cuenta por medio de diferentes escenas la historia de la vida de la estrella mundial Shakira, hilándola con su trayectoria musical y, al mismo tiempo, nos habla de las características de la mujer barranquillera", apuntó la productora Sony en un comunicado.

En horas de la tarde, Carlos Vives publicó una grabación en el que le muestra a Shakira la canción y el video en su honor.

“Te agradezco tanto, no merezco esto”, le dice la intérprete de ‘Waka Waka’ a su amigo.

Mientras ve el video, Shakira se emociona de ver a niñas representándola a ella y a escenas famosas de sus videos. También, se alegra de reconocer lugares y personajes familiares, especialmente su padre, William Mebarak.

“Los corredores y pasadizos de mi colegio. Ver a mi papá, me mataste ahí. Es un homenaje a mi tierra. Cuando veo a todas estas mujeres, me siento tan representada en cada una de ellas. No es que yo las represente, quizás de alguna manera sí lo hago, pero ellas también a mí y estoy tan orgullosa de la mujer barranquillera, de la mujer colombiana”, dijo Shakira.

“Que tu me entregues a mi esto es de los honores más grandes de toda mi carrera y de mi vida personal también. Es el mejor regalo que me han dado”, agregó la cantante y compositora.