Shakira anunció que con su fundación Pies Descalzos construirá un módulo escolar en La Guajira

Shakira anunció que su fundación Pies Descalzos construirá un módulo escolar en un colegio en el municipio de Uribia, ubicado en el departamento de La Guajira.

La barranquillera publicó un trino en el que destaca a una niña guajira que luce con los colores de la bandera de Colombia e informó que destinará recursos para que 1.200 niños que estudian en este lugar, que no dispone de baños, aulas, comedor y cocina, tengan todo lo necesario.

Shakira también hizo un llamado al Gobierno nacional y al sector privado para apoyar a la educación. La colombiana sigue facturando y trabajando por los niños del país.

Cabe recordar que la Fundación Pies Descalzos es una organización sin fines de lucro fundada por la cantante colombiana en 1997. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en el país.

La fundación trabaja en comunidades pobres y desplazadas por el conflicto armado en Colombia, donde brinda acceso a educación de calidad, nutrición, salud y apoyo psicosocial. Su enfoque se basa en la creencia de que la educación es un derecho fundamental y una herramienta clave para romper el ciclo de pobreza.

Pies Descalzos ha establecido escuelas en diferentes partes de Colombia, proporcionando educación de calidad a miles de niños y jóvenes. Además de las instalaciones educativas, la fundación también se enfoca en brindar apoyo a las familias y comunidades, promoviendo el desarrollo integral de los niños.

Esta linda niña guajira que lleva nuestra bandera puesta pertenece a un colegio en Uribia para 1200 niños que no dispone de baños, aulas, comedor y cocina.

Estaremos construyendo con @fpiesdescalzos aquí, un nuevo módulo con todo lo que necesitan. pic.twitter.com/a5a5mP5XIZ — Shakira (@shakira) May 24, 2023

Shakira sigue demostrando su felicidad en Miami, ahora sobre una tabla de surf

De otro lado, Shakira sigue demostrando lo bien que le sienta Miami. Este martes, publicó en sus redes sociales un video donde sale surfeando y lo hace como toda una profesional. “Si no hay olas se hacen”, escribió la cantante.

Los comentarios y elogios no se hicieron esperar. “Tiene puro talento en todo lo que hace”, “reina de todo”, “una leyenda viviente, eso es Shakira”, escribieron los seguidores de la artista.

Incluso, desde Facebook, Shakira recibió un curioso mensaje: “Shaki probablemente podría construir una ciudad por sí misma”.

Precisamente, la intérprete de temas como ‘Monotonía’ ha estado muy activa los últimos días en redes sociales.

Desde que lanzó la canción ‘Acróstico’, en la que participaron sus hijos Milan y Sasha, Shakira ha hecho cuatro publicaciones diferentes.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, escribió la barranquillera.

Luego compartió una foto con su sobrina Isabella Mebarak, quien hizo una exhibición en Miami.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak @isabellamebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo, ‘Amerikkkan’, su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav (una de mis favoritas)”, comentó Shakira.

Al día siguiente compartió una foto junto a Bizarrap, con quien hizo la Sesión 53. En la imagen también aparece el rapero y compositor argentino Duki.

“Shakira cada vez más hermosa. Orgullosos estamos de ti reina”, comentó una fan.

Y como toda una fan del baloncesto asistió a un juego de la NBA, donde mostró su apoyo a Miami Heat.