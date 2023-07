Shakira arrasa en los Premios Juventud y obtiene ocho estatuillas

Shakira arrasó en los Premios Juventud al llevarse ocho galardones: mejor canción pop urbano, mejor artista femenina, mejor canción para mi ex, girl power, mejor urban track, mejor colaboración pop urbano, tropical mix y social dance challenge.



El anuncio de los premios se dio en simultáneo cuando anunciaron que había obtenido la estatuilla de mejor canción pop urbano por ‘Music Session Vol. 53’ con Bizarrap.

Shakira, que asistió a la gala de los Premios Juventud en Puerto Rico acompañada por sus dos hijos, Milan y Sasha, solo tuvo palabras de agradecimiento por el reconocimiento, mientras era ovacionada por los asistentes al evento.

“Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico, al que le estoy muy agradecida, y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo”, declaró la artista.

“Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad; celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas, y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y, si se puede, una mejor persona”, sostuvo Shakira.

La barranquillera consideró que “debería haber un premio para los fans. Nosotros los artistas deberíamos poder premiar a nuestros fans, y si existiese ese premio, se los juro que ustedes se llevarían todo, porque son los mejores fans del mundo”.

🎥 ¡Mira el video completo! Shakira se convierte en la máxima ganadora de la noche en #PremiosJuventud, llevándose 8 estatuillas.

🎥 Watch the full video! Shakira becomes the top winner of the night at #PremiosJuventud, taking home 8 awards. pic.twitter.com/6F0p4pPUb5 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 21, 2023

Shakira se llevó los ocho Premios Juventud el mismo día que la justicia en España anunciaba una nueva investigación en su contra por presuntamente defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018.

La artista colombiana será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.

En esa primera investigación abierta, la Fiscalía pide 8 años y 2 meses de cárcel, así como una multa de 23,8 millones de euros, por seis delitos de fraude fiscal, por eludir supuestamente el pago de impuestos a la Hacienda española pese a que, según el Ministerio Público, residía en España desde 2012 y estaba obligada desde entonces a tributar en este país.

En 2018, el ejercicio fiscal que motivó la querella, la artista colombiana ya había fijado su residencia en España a raíz de su relación con el futbolista Gerard Piqué, de quien se separó el año pasado, lo que motivó que en abril se trasladara a vivir a Miami (Estados Unidos) con sus dos hijos.

La Agencia Tributaria detectó otras irregularidades en su liquidación de impuestos de 2018 y remitió el caso a la Fiscalía dado que la suma que estima defraudada supera la cuota de 120.000 euros a partir de la cual un fraude fiscal se considera delito.