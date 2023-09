Shakira asistió al concierto de Alejandro Sanz y le dedicó amorosas palabras: “Que arte que tienes”

Shakira asistió al concierto de Alejandro Sanz en Miami, Estados Unidos, y no desaprovechó la oportunidad para enviarle unas conmovedoras palabras al artista español.

La cantante barranquillera tomó una fotografía desde su lugar en el público y la compartió a través de sus historias de Instagram.

“Hoy fui a ver a mi hermano cantar y ser él”, expresó en primera instancia.

Asimismo, la intérprete de 46 años destacó la conexión del también compositor con su público. “Ale, que arte que tienes y que lindo ver a un artistazo como tú. Ser siempre tan cercano con su público. Grande”, agregó.

Durante el evento, Shakira no dejó pasar por alto el look de su hijo Milan, el cual era muy similar al que suele llevar el productor argentino Bizarrap.

“Dios mío, es Bizarrap”, mencionó Shakira mientras abrazaba a su hijo.

Anteriormente, Shakira envió un mensaje a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

La barranquillera aseguró que despertó el pasado sábado, 23 de septiembre, y se llevó la gran noticia de que el video de El jefe se ubicaba en el top número uno a nivel global.

“Quería darles las gracias a todos ustedes por este apoyo inmenso que le han dado a mi canción, a nosotros, a Fuerza Regida”, indicó en primera instancia.

Asimismo, Shakira puntualizó su agradecimiento a todos aquellos que pudieron sentirse identificados con la canción.

“Enviarles un beso y un abrazo muy grande a todos aquellos que se identifican con esta temática, porque de pronto tienen un jefe de m... y pueden ventilar todo eso cuando la cantan”, agregó.

Por último, Shakira resaltó una de sus labores en la música. “Para eso está la música, para eso estamos nosotros, para servirles. Así que, un beso muy grande y que sepan que los quiero mucho”, sostuvo.

Cabe destacar que el video y letra de El jefe generaron conversación entre los internautas, pues muchos aseguran que la intérprete de Monotonía visibilizó problemáticas como la explotación laboral.

En los primeros minutos del metraje, se puede observar que el vocalista de la agrupación Fuerza Regida carga en la espalda una caja pesada, haciendo referencia, dicen varios internautas, a la explotación laboral y a la falta de derechos laborales.

Sumado a esto, también destaca la letra de la nueva canción, la cual dice: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él, en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta”.

Otros recalcaron que Shakira quiso hacer énfasis en la migración, pues en una escena puede observársele a bordo de un tren junto a decenas de personas.