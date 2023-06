Shakira brilla por sus habilidades para el surf: "Una mujer de otro planeta"

"¿Qué es lo que no sabe hacer esta mujer?", es lo que preguntan algunos fanáticos de Shakira luego de que ella publicara un corto video en el que aparece surfeando, al parecer, en una playa de Miami, Estados Unidos. La intérprete de 'Antología' se robó todas las miradas y elogios en redes sociales.



En las imágenes se evidencia que las condiciones climáticas no eran las mejores, pues el cielo se ve oscuro y parece que hay una tormenta, aun así, la cantante barranquillera brilló por sus habilidades con la tabla de surf.

Shakira acompañó su video con la siguiente descripción: "Trabajando en nuevos trucos. Suelta la rodilla".

Las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar. "Una reina de pies a cabeza", "Las mujeres invencibles como tú están y preparadas para lo que sea", "Una mujer de otro planeta uno pone un pie en el agua y se ahoga" y "Hasta el mar se rinde ante ti, Shakira", fueron algunos comentarios.

Otras noticias en torno a Shakira:

Publicidad

Aunque la relación entre Shakira y Gerard Piqué llegó a su fin hace más de un año, siguen saliendo a la luz detalles de las supuestas infidelidades del exfutbolista y el trato que este presuntamente le daba a la intérprete de 'Acróstico'.

En esta ocasión, Jordi Martin, famoso paparazzi que le ha seguido el rastro a la colombiana por más de una década en España, afirmó que el exjugador del FC Barcelona humillaba a la artista por sus raíces latinas.

Según Martin, son innumerables las veces en las que el también empresario engañó a la cantante barranquillera: "Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona, y yo pensaba: ¿Shakira será consciente o no será? Y Tonino (hermano de Shakira) me llama y me pregunta: '¿cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?'. Y yo le digo: '¿En serio me preguntas eso?'".

Publicidad

Por otro lado, el paparazzi habló de aquella vez cuando Piqué se refirió a las "mujeres suramericanas". "Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha teñido comentarios muy feos con ella (Shakira), lo sé porque me lo ha dicho gente cercana", agregó Martin.