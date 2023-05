Shakira canta junto a sus hijos en video oficial de 'Acróstico': "Demasiado hermoso"

Shakira sacudió las redes sociales por cuenta del nuevo video de 'Acróstico', la canción que dedicó a sus hijos, Milan y Sasha.

La artista colombiana aparece tocando el piano y cantando junto a ellos.



En el filme aparecen cajas de mudanza, juguetes, lámparas, fotografías y paredes decoradas para niños. Sasha y Milan entonaron algunos versos con los que llamaron la atención de los fans de su mamá, pues es claro que heredaron su talento.

Todo apunta a que los pequeños le habrían pedido permiso a Shakira para aparecer en su nuevo videoclip, algo que ella no les negó.

"Demasiado hermoso", "Esto llega al alma, el video detalla todo el terremoto que se vive en una separación y la interacción de sus hijos es simplemente maravillosa, sus vocecitas hermosas 🥺 es algo muy emotivo", "Qué hermosa canción y verlos cantar es maravilloso. Se nota ese gran amor que sienten y lo unidos que son ❤" y "Shakira no deja de brillar" fueron algunas reacciones de los fans de la barranquillera.

Hay quienes dicen que con este tema Shakira parece querer enviar un mensaje de perdón y pasar la página con Piqué.

Frases de 'Acróstico' como "Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba", "Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios" y "Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran" fueron muy comentadas en redes sociales.



Vea aquí el nuevo video de 'Acróstico' y la letra completa de la canción

La letra de la canción guarda relación directa con Milan y Sasha, teniendo en cuenta que las iniciales de algunas frases forman los nombres de los hijos de Shakira.

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar

Y aunque la vida me tratara así...

voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy