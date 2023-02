Shakira compartió un video cantando una canción de desamor en San Valentín: ¿indirecta para Piqué?

El 14 de febrero se caracteriza por ser una fecha de celebración para los enamorados, sin embargo, este día no es color de rosa para todos. Luego de 12 años de relación, Shakira celebró su primer San Valentín soltera y compartió un video por medio de redes sociales en el cual se le ve cantando una canción que habla de una ruptura amorosa, mientras trapea.



Vestida con un enterizo negro y tacones de aguja a juego, la artista colombiana subió un video en la plataforma de Instagram donde se le ve trapeando una alfombra, al mismo tiempo que entona la canción llamada 'Kill Bill', interpretada por la cantante y compositora Solána Imani, más conocida como SZA.

La canción hace referencia a las películas del director Quentin Tarantino y cuenta la historia de una mujer que ha sido traicionada por su pareja con otra persona y planea una venganza en su contra. La letra de la pieza musical declara que, a pesar de estar molesta, la mujer sigue admirando a su ex y odia verlo feliz con alguien más, pero que si ella no puede tenerlo, nadie más lo hará.

El fragmento que acompaña el video compartido por Shakira, dice: “Puede que mate a mi ex, no es la mejor idea. Después a su nueva novia ¿cómo llegué a este punto? Puede que mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

Si bien muchos internautas dejaron pasar el significado de la letra, enfocándose principalmente en su vestimenta o en su particular manera de trapear la alfombra mediante comentarios como “Si Shak dice que así es como se trapea una alfombra, así se hace. Te amamos reina” y “Las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones”, sí hubo quienes interpretaron la canción.

Algunos seguidores de la artista crearon teorías sobre el trasfondo de la pieza musical. “Una Diosa!! Limpiando la escena del crimen, pero no tuvo que untarse de sangre realmente, con la canción de Bizarrap fue suficiente”, “La letra, el outfit, limpiando la escena del crimen”, “Ándale ya entendí la escena, está limpiando el crimen de su ex y la nueva novia... Por eso está vestida de negro y con esos tacones. Procesen”, se lee en los comentarios.