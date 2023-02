Shakira confiesa que fue dependiente emocionalmente de los hombres, pero ya “me basto a mí misma”

Durante la primera entrevista de Shakira tras el éxito de la ‘Session #53’, que hace junto a Bizarrap, la barranquillera abrió su corazón y habló sin tapujos de cómo ha recogido “los pedacitos del suelo” para reconstruirse luego del dolor que le causó la ruptura con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, tras más de 12 años de relación.



“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”, reconoció en entrevista con Enrique Acevedo, periodista del medio N+ de Televisa.

Sin embargo, Shakira enfatizó en que ahora es consciente de que “no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera”.



Creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños maravillosos Shakira

En la misma línea, la barranquillera de 46 años confesó que, pese a que ha sido “dependiente emocionalmente de los hombres”, lo que ha sucedido en el último año en su vida sentimental le ha ayudado a entender que “me basto a mí misma”.

“He encontrado que esa fábula de que una mujer necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres -debo confesarlo, he sido una enamorada del amor-, creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida”, subrayó Shakira.

La intérprete de éxitos como ‘Antología’, ‘Loba’ y el más reciente ‘TQG’ – que hace junto a Karol G-, también reconoció que, aunque le ha costado, la situación también le enseñó a “tolerar la frustración”. Es de recordar que Shakira anunció en junio de 2022 la separación de Gerard Piqué, con quien tiene 2 hijos, Milan (10 años) y Sasha (8 años).



“Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos de que se puede sobrevivir”, puntualizó Shakira.

Shakira cerró el diálogo puntualizando: “Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil, y es verdad que tengo un poco de todo, pero hay que tener fe, ser uno mismo”.