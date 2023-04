Shakira continuará proceso judicial en su contra desde Miami: ¿no volverá a Barcelona?

La cantante colombiana Shakira podrá continuar desde su residencia en Miami el juicio que se adelanta en su contra por presunto fraude fiscal en España.

Según reportó El País de España, el tribunal a cargo del caso permitió que la barranquillera haga frente al procedimiento desde el nuevo domicilio en el que habita con sus hijos Milan y Sasha, tras separarse del exfutbolista español Gerard Piqué.

Los abogados de Shakira intermediaron para que a la cantante se le otorgara este beneficio por establecer su residencia en el país norteamericano y sus correspondientes compromisos laborales.

Cabe recordar que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel para la intérprete de ‘Waka waka’, como también una multa de 23,7 millones de dólares.

En el caso se busca determinar si la cantante colombiana residió en España durante los años 2012 a 2014, de ser así debió abonar millonarias sumas por sus sociedades.

Sin embargo, desde la defensa de la artista de 46 años se especifica que nunca vivió más de seis meses en el país ibérico debido a su carrera musical y apretada agenda.

Se espera que Shakira solo deba presentarse en España cuando le corresponda rendir declaraciones por el presunto fraude fiscal. De acuerdo a lo reseñado por El País, podrá estar ausente en las demás sesiones del juicio.

