Shakira de Yo Me Llamo dejó con la boca abierta a Amparo Grisales: vea aquí si presentación

Los participantes de Yo Me Llamo siguen demostrando que están en la mejor academia de la imitación y por eso sus presentaciones deben ser magistrales. Tal fue el caso del doble de Shakira, que deslumbró a los jurados.

La imitadora de Shakira salió con un vestuario negro a la tarima e interpretó el tema de que la barranquillera lanzó al lado de Bizarrap. Tras una presentación impresionante, los jueces mostraron toda su admiración.

La más conmovida fue Amparo Grisales, que hasta lloró tras escuchar la presentación.

“A mí me encanta. Estoy tan emocionada que estoy que lloro. Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino, el chanteo me encantó porque no perdiste el aire, no te sentiste cansada, bailaste, te moviste, físicamente fue impresionante. Los falsetes perfectos. Te digo que muy hermosa la loba”, dijo.

Por su parte, Pipe Bueno manifestó que las otras imitadoras de Shakira que pasaron por las ediciones anteriores de Yo Me Llamo “no le llegan ni a los tobillos. Lo que hiciste fue increíble. Sensual, sexi, mamacita”.

César Escola, que también quedó con la boca abierta, solo dijo “me electricé”.

