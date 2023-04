Shakira deja conmovedora despedida diciéndole adiós a Barcelona: “Iniciamos un nuevo capítulo”

A través de una conmovedora carta, publicada en sus redes sociales, Shakira dejó una especial despedida en la que agradeció al público español y a las amistades que allí hizo.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, reconoció la cantante, al tiempo que explicó que “hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

Shakira agradeció “a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, por supuesto una evidente metáfora relacionada con lo vivido en su vida, incluyendo la situación con Piqué.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, agregó.

También dedicó una línea conmovedora “a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.

“Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, puntualizó.

Shakira se instalará en Miami

Shakira y sus dos hijos se instalarán en Miami tras las vacaciones de Semana Santa, un traslado que la colombiana notificó personalmente a su expareja Gerard Piqué, han confirmado este sábado fuentes cercanas a la cantante.

Tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de Shakira.

El jueves por la noche, los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak dijeron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona.

En ese momento, Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos, y el elegido de Miami, para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso.

Tanto desde Barcelona como desde Miami enviaron cartas a la cantante en las que señalan que no hay ningún problema para el traslado de los niños -Milan, de 10 años, y Sasha, de 8- y que además hacerlo tras el periodo de vacaciones de Semana Santa podía servir de ayuda en el cambio y posterior adaptación.

Asimismo, los responsables del colegio de Barcelona apoyaron la mudanza a Miami porque en los últimos meses los menores han mostrado signos de angustia debido a la presión de los paparazi.