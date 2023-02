Shakira, duramente criticada por reconocida escritora española: “Cada vez más faltona y patética”

Shakira volvió a ser tema de conversación en las últimas horas por cuenta de una crítica que le hizo la reconocida escritora española Rosa Montero.



Y es que en una columna publicada en el diario español El País la también periodista se fue lanza en ristre contra la letra de la ‘Session #53’ de Shakira y Bizarrap, estrenada el pasado 11 de enero y que ha causado un sin número de reacciones por hacer clara referencia a la expareja de la barranquillera, el futbolista Gerard Piqué, y la nueva novia de este, Clara Chía.

En el texto, titulado ‘Aullar a la Luna’, la escritora Rosa Montero se disculpa con los lectores por lo que considera es un asunto del que ya mucho se ha hablado: “Ya sé que estáis hartos del tema. Yo también lo estoy (...) Supongo que, con dos semanas más de machaque mediático, debéis de tener las cabezas laminadas”. Sin embargo, procedió a cuestionar lo hecho por la artista colombiana.



“En primer lugar, asombra la colosal repercusión de semejante nimiedad, una mera rencilla de divorcio. Qué afición tiene la gente a la desgracia ajena, cómo disfruta con la humillación de los poderosos, qué oscuro deleite experimentan muchos cuando algún famoso es apaleado públicamente. Como si se dijeran: míralo, tanto éxito, tanto dinero y tanta popularidad, pero… tomaaaaa. Son sucesos que excitan la parte más ruin de lo que somos”, es uno de los apartes del escrito de Rosa Montero.

Publicidad

Además, en sus palabras la periodista también cuestionó a quienes han aplaudido a la cantante y la han titulado de “feminista” por sus letras, no sin antes asegurar que es gran seguidora de Shakira. De hecho, para destacarla hace uso de una de las frases más mencionadas de la nueva canción de la intérprete de éxitos como ‘¿Dónde están los ladrones?’ y ‘Monotonía’.



“Para mí no es que valga por dos de 22, sino por mil. Quiero decir que no tiene que compararse con nadie, porque es tremenda”, enfatiza sobre Shakira.

Rosa Montero también deja en claro lo que piensa de Gerard Piqué: “En cuanto a él, siempre me ha parecido bastante marmolillo, ni siquiera me resulta especialmente guapo y no me cae bien”.

Publicidad

Es contundente al señalar que la ‘Session #53’ es la tercera canción que Shakira le dedica a Piqué – luego de ‘Te felicito’ y Monotonía’ - más de medio año después de su separación y, dice, “cada vez más agresiva, más faltona y patética”. “A mí me da mucha pena que esa artista estupenda siga centrando todo su trabajo y su creatividad en su exmarido. Es decir, centrando su vida en él”, agrega.

Con otros tanto adjetivos, Rosa Montero hace énfasis en que “Shakira está interpretando a la perfección el triste y tópico papel de mujer despechada, con rabiosos ataques a la rival incluidos” y le envía un mensaje.

Publicidad

“Dan ganas de decirle: venga, cariño, ¿no eres una loba? Pues actúa como una loba y aúlla a la Luna, no al petardo de tu exmarido. Levanta la cabeza y mira al cielo, en vez de seguir arrastrando los ojos, el corazón y el orgullo por los suelos”, puntualizó.