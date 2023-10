Shakira eliminó varias frases de su canción con Bizarrap para evitar problemas con Piqué

El pasado 11 de enero, Shakira y Bizarrap revolucionaron la industria musical y las plataformas digitales con su colaboración musical. El tema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 no solo rompió varios récords a nivel mundial, sino que también fue la canción con la que la barranquillera fue mucho más directa al hablar de su separación con Gerard Piqué.



El sencillo dejó al mundo importantes frases como: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y otras más fuertes como "yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", "Clara-mente, no es como suena", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio", entre otras.

Aunque toda la letra causó impacto por lo directa que fue Shakira al hablar de Gerard Piqué y Clara Chía, así como de toda la situación que desató su separación, la canción pudo haber sido más fuerte. Así lo reveló uno de los compositores, señalando que varias frases fueron eliminadas.

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes, porque luego podían pasar cosas... cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave", aseguró el compositor Keityn en diálogo con MoluscoTv.



El también productor señaló que una de las frases que se cortó en la edición final de la canción, Shakira mencionaba nuevamente a su expareja. "A ese ají le falta más pique”, decía en una versión anterior la colombiana.

Por otro lado, Keityn también habló de la parte en la que se hace referencia a Clara Chía. "Shakira sacó el 'clara-mente... es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue ella", aseguró.

Publicidad

Shakira, en medio de una conversación en la Semana de la Música Latina de Billboard, reveló que "me decían 'cambia la letra, eso no puede salir', y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida".

Incluso agregó que todavía "hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento".



Aunque finalmente sí se eliminaron partes fuertes para evitar líos, la canción Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 sigue dando que hablar entre los seguidores de la colombiana y el mismo Gerard Piqué. Actualmente, el videoclip oficial ya superó las 600 millones de reproducciones.