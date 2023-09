Shakira en la historia: los momentos que la consolidaron como artista

Habla fluidamente seis idiomas, tiene estudios en filosofía e historia y una carrera destacada como compositora y cantante. Esta es, en pocas palabras, la hoja de vida de Shakira Isabell Mebarak Ripoll, una de las artistas más importantes en la historia de Colombia.



Nació en Barranquilla y toda la vida soñó con ser artista. Incursionó en los 90 con la balada y el pop, y a la fecha ha demostrado su versatilidad explorando nuevos géneros. Suma más de 65 millones de oyentes en las plataformas de streaming de música y no pierde vigencia ni relevancia a pesar de haber estado un tiempo ausente de los escenarios.

Hacemos un repaso breve por la historia de Shakira a través de cinco momentos que marcan su carrera profesional.

Pies Descalzos: su primer álbum oficial

Para entender el éxito de Shakira hay que conocer su comienzo. La carrera musical de la artista barranquillera inició en 1990, cuando tenía 13 años y lanzó Magia, su primer sencillo. Pero no fue hasta el 6 de octubre de 1995, cuando Pies Descalzos, su primer álbum oficial, vio la luz y puso un reflector sobre ella.

El productor del disco, Fernando Ochoa, ha asegurado en varias oportunidades que en ese tiempo Shakira escribía una canción a diario. La cantante puso todos sus esfuerzos en este trabajo y estos fueron retribuidos. Con Pies Descalzos logró despegar su carrera y también influenciar la escena artística latinoamericana de finales de los 90.

“Pies Descalzos tuvo gran influencia no solo en los futuros artistas latinoamericanos, que ahora podían hacer discos con sonidos sencillos y austeros de garaje, y en formatos y estructuras menos convencionales, sino que también influenció lo que la industria discográfica latina ahora consideraría aceptable y comercial”, aseguró Ochoa en una entrevista realizada por Spotify.

Después de Pies Descalzos solo vinieron éxitos para Shakira. A finales de los 90 y principios de los 2000, lanzó otros discos como ¿Dónde están los ladrones? y Servicio de Lavandería, los cuales la terminaron de hacer conocida en todo el mundo.

Su primer Récord Guinness

Avanzando por la década de los 2000 llega Fijación Oral Vol. 1. En este disco Shakira le apuesta a colaborar con dos grandes artistas: Gustavo Cerati y Alejandro Sanz. Con este último graba La Tortura, una canción que logró hacerse viral, al punto en el que sonaba en todas las emisoras del mundo.

Así fue como en 2007, La Tortura entró en la Billboard Hot 100, el ranking de la revista Billboard de las canciones más escuchadas que se actualiza semanalmente. En ese momento, Shakira entró en el puesto 23 y escaló hasta llegar al puesto número uno. Ahí permaneció liderando durante 25 semanas consecutivas, hecho por el que recibió su primer World Record Guiness.

“Esto es África”: presentación en el Mundial del 2010

Con su carrera musical en la cúspide, Shakira fue invitada a cantar en el Mundial de la FIFA 2010, que en esa oportunidad se realizó en África. En el show de apertura del espectáculo deportivo, la barranquillera cantó Waka Waka, un sencillo que escribió especialmente para el evento y fue la canción oficial del Mundial de ese año.

La canción combina ritmos afrocolombianos con ritmos de las islas del caribe como la soca. Además, menciona frases en dialectos africanos.

“Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos. Tsamina mina zangalewa, ¡porque esto es África!” Waka Waka, Shakira

Super Bowl 2020

Después del Mundial, Shakira empezó una relación con el jugador español Gerard Pique, con quien se casó y tuvo dos hijos. Actualmente, la pareja está en proceso de divorcio , pero durante los años que estuvieron juntos, Shakira priorizó a su familia y bajó la intensidad de su trabajo. En este tiempo lanzó dos discos e hizo dos giras mundiales, pero estos no se compararon con el impacto que tuvo su aparición en el SuperBowl de 2020, el espectáculo deportivo más importante del mundo del fútbol americano.

En esa oportunidad, Shakira se presentó junto a la cantante y actriz Jennifer López. El duo generó controversia por rumores de que esta última no quería compartir escenario con la colombiana, sin embargo, los elogios a la presentación de Shakira fueron más contundentes.

El regreso: Video Vanguard Award

Como se mencionó anteriormente, Shakira puso casi que en pausa su carrera artística, pero en 2023 anunció su regreso. Este año, en medio de un mediático divorcio , la colombiana ha publicado varios sencillos en colaboración son artistas como Karol G, Bizarrap y Manuel Turizo. Además, volvió a ponerse en el reflector el pasado 12 de septiembre, cuando el canal MTV, en medio de una ceremonia de premios, le entregó el Video Vanguard Award, uno de los máximos honores de la noche.



Para recibir el premio, Shakira hizo un recorrido breve por sus grandes éxitos en español e inglés. Interpretó un remix en el que combinó ocho canciones: She Wolf, Te Felicito, TQG, Objection, Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie y la sesión 53 con Bizarap.

