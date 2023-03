"Shakira es una reina": redes reaccionan tras el supuesto 'vainazo' de la artista contra Clara Chía

¿Nueva indirecta para Clara Chía? Es una de las preguntas que surgen luego de que Shakira se hizo tendencia en las últimas horas por cuenta del corto mensaje que escribió junto a una foto publicada en sus redes sociales.



Y es que, para muchos, la intérprete de 'Sesión #53' lanzó un nuevo 'vainazo' hacia Clara Chía y Gerard Piqué.



¿Por qué dicen que se trataría de una pulla de Shakira a Clara Chía?

"Chiaroscuro", es la frase que acompaña la nueva fotografía de Shakira, en la que, según fanáticos de la cantante colombiana, usó un juego de palabras con el nombre de la novia de su expareja.

Sin embargo, esta palabra en italiano hace referencia a los contrastes de color y volumen, que se puede traducir como "claro-oscuro".

¿Una pista del próximo single o álbum? pic.twitter.com/pSOEo7gl5j — Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) March 29, 2023

Y es que, la publicación de Shakira tiene más de 7 millones de visualizaciones en Twitter y más de 24 mil comentarios en Instagram. Estos fueron algunos:

Publicidad

"¡Madre mía! ¿El álbum se va a llamar Claro-oscuro? Claramente brillante". "¿Una pista del próximo single o álbum?", "Te ves fenomenal en cada foto. Me encantaría conocerte algún día. Eres increíble y me encanta tu energía positiva 🥰", "Shakira es una reina y sabe de arte 🖼️ y también sabe que y quien no lo es 😎", "Agua pasada no mueve molino, mi reina. Ya habrá quién le dé su lugar" y muchos más.



Amenaza de bomba en concierto de Romeo Santos retrasó presentación

En otras noticias de farándula, el estadio de eventos Movistar Arena, ubicado en el Parque O'Higgins del centro de la capital chilena, recibió este miércoles un aviso de bomba que resultó ser falso, pero que obligó al personal de seguridad a cerrarlo temporalmente y retrasó una hora el inicio del concierto del estadounidense Romeo Santos previsto para la noche de hoy.

"Debido a una falsa alarma de un artefacto en las inmediaciones del recinto, que ha sido descartada, el show de Romeo Santos esta noche comenzará a las 22:00 horas", publicó la productora del evento a través de las redes una vez descartada la alerta, que saltó cuando miles de personas esperaban para entrar al show del Rey de la Bachata, el octavo concierto (de un total de nueve) que el artista tiene programados en el Movistar Arena de Santiago.



Según la prensa local, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros realizó un operativo en el recinto –con capacidad para 15.000 personas– y, sin evacuar el estadio, detuvo el ingreso del público para verificar o descartar la presencia de un “elemento sospechoso”.

El malestar de los asistentes estalló en redes sociales, donde los fans del músico denunciaron que los mantuvieron al exterior del estadio sin informar si el concierto se celebraría o no.