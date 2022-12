Shakira ganó tres Billboard en la noche de Don Omar y Jenni Rivera

Don Omar, que partía como máximo favorito al iniciarse la ceremonia, con 18 nominaciones, finalmente consiguió diez premios, entre los que destacan Artista del Año, en la categoría "Streaming", y Artista Masculino del Año, en la categoría canciones.

Don Omar dedicó uno de sus premios a las víctimas del atentado terrorista en Boston y a sus familiares, y otro premio a sus compañeros del género urbano Wisin y Yandel y Daddy Yankee, que fue el encargado de abrir la gala interpretando "Limbo" en medio de un despliegue de pirotecnia.

Sin embargo, Jenni Rivera logró varios de los premios más importantes de la noche como Artista del Año, Artista Femenina del Año, en la categoría disco, el Álbum "Latin Pop" del Año por "Joyas Prestadas: Pop" y Solista "Latin Pop" del Año, en la categoría disco.

Además, la "Diva de la Banda" cosechó dos premios más en las categorías Álbum Regional Mexicano del Año, por "La Misma Gran Señora", y Solista Regional Mexicano del Año, en la categoría disco.

Jenni Rivera recibió además un sentido homenaje póstumo a cargo del actor Edward James Olmos y del hermano de la cantante, Juan Rivera, quien conmovió al público con una emotiva interpretación del tema "No llega el olvido".

James Olmos se hizo eco de gran parte del público cuando, durante su homenaje a Jenni Rivera, dijo, simplemente, "la extrañamos", lo que dio pie a la proyección de imágenes de Jenni cantando, con sus fans o realizando labores humanitarias.

Thalía, Paulina Rubio, Gerardo Ortiz y otras estrellas compartieron sus recuerdos de la llamada "La diva de la banda".

Además de Jenni Rivera, los artistas mexicanos tuvieron una gran noche y se llevaron premios que abarcan todo tipo de ritmos, desde los dos premios de la banda de rock Maná (Dúo o Grupo y el Dúo o Grupo "Latin Pop", ambos en la categoría disco) a la fusión de los jóvenes de 3BallMTY, que obtuvieron otros dos galardones, entre ellos Mejor Nuevo Artista del Año.

Por contra, el bachatero de origen dominicano Romeo Santos apenas ganó tres de los doce premios a los que aspiraba, mientras el dúo de reguetoneros boricuas Wisin y Yandel sólo se llevó dos de las once posibilidades que tenía al iniciar la gala.

Sin embargo, Romeo Santos ganó el premio al Álbum del Año, así como el de Álbum Tropical del Año y Álbum del Año en la categoría Digital por el disco "Formula: Vol. 1".

El joven neoyorquino de origen dominicano Prince Royce ganó cuatro premios, entre ellos el Artista Masculino del Año en la categoría disco y la mejor Canción Tropical por "Incondicional".

El cantante español Enrique Iglesias y Jennifer López lograron el premio a la mejor Gira del Año, con el tour que les llevó a 18 ciudades de Estados Unidos y Canadá, y en la que también participaron Wisin & Yandel.

El brasileño Michel Teló ganó los premios a Canción del Año y Canción "Latin Pop" del Año por el popular "Ai Se Eu Te Pego".

Teló también subió al escenario para cantar junto al colombiano Carlos Vives el tema "Cómo le gusta a tu cuerpo", que puso a bailar al público y grandes estrellas de la música presentes en la gala.

Durante la gala también actuaron Juan Luis Guerra, Maná, Draco Rosa, Gerardo Ortiz, Marc Anthony, Paulina Rubio, Don Omar y Romeo Santos, entre otros.

La noche además fue ocasión para reconocer la labor humanitaria de Maná, que recibió el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza en reconocimiento de su labor por conservación del medio ambiente a través de su organización Selva Negra.

Emilio Estefan le entregó el premio Trayectoria Artística a José José por sus 50 años de carrera.

El creador de "El triste", "La nave del olvido " y "Gavilán o paloma", visiblemente emocionado y con dificultad para hablar, aceptó el premio haciendo una reverencia al público.

"Dios me ha hecho cómplice de muchísimas parejas que aman", dijo José José, que prometió seguir creando canciones "por todos los años que me queden de vida".