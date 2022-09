Shakira habla por primera vez de su separación: “Es probablemente la etapa más oscura de mi vida”

Por primera vez Shakira habló de su separación con Piqué. Lo hizo en una entrevista que concedió a la revista Elle. “Siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”, expresó la cantante colombiana.

Shakira, una artista que goza de reconocimiento global, no la ha tenido nada fácil este año tras anunciar su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Además, su padre ha sufrido dolorosos quebrantos de salud y a toda esta situación se suma también el juicio que enfrenta por presunta evasión fiscal en España.

“Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”, expresó la colombiana.

Shakira se refirió a sus hijos, Milan y Sasha, de apenas 9 y 7 años.

“Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos”, manifestó.

Agregó que en medio de todo esto ha tenido a su papá en UCI, delicado de salud. “Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”, indicó.

Su padre, William Mebarak, quien hace poco cumplió 91 años, ha pasado un año realmente difícil, declaró la cantante.

“Vino a Barcelona cuando se enteró de mi crisis familiar y vino a darme su apoyo. Pero luego se cayó y tuvo un hematoma subdural, así que tuvo que someterse a una cirugía cerebral. Y luego, una semana después, se cayó de nuevo y se rompió varios huesos de la cara”, explicó.

La artista se desahogó sobre el trato que la prensa ha tenido con ella y el manejo al tema de su separación.

“Honestamente, el trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasiva para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos, cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto”, subrayó.

En cuanto a la nueva relación de Gerard Piqué, Shakira manifestó: “Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este momento, cuando todo es tan crudo y reciente. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”.