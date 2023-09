Shakira habló de su duelo tras separarse de Piqué: "Todavía estoy exorcizando algunos demonios"

Shakira está viviendo uno de sus mejores momentos. Recientemente recibió el premio Video Vanguard Award en los MTV y ahora disfruta de tener el #1 en las tendencias musicales con su nueva canción llamada 'El Jefe', junto al grupo Fuerza Regida .



Todo esto llega después de meses celebrando sus logros con canciones como Te Felicito, Bzrp: Music Session #53, Monotonía, TQG y Acróstico, entre otras. Sobre todo, lo que ha sucedido en el último año, la cantante habló con 'Billboard' de lo que ha vivido y lo que vendrá.

La entrevista se dio en la mansión de Shakira en Miami y allí la famosa reveló que en sus canciones todavía no ha dejado ir todo lo que vivió. "Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan", aseguró la colombiana.

Tras su separación de Gerard Piqué , Shakira ha encontrado la manera de narrar a sus seguidores los momentos oscuros que vivió a través de sus canciones. Monotonía, Acróstico, Te Felicito y Bzrp Music Session #53 fueron las canciones en las que se desahogó.

En los últimos 12 meses la colombiana atravesó por una separación, la mudanza de su vida de Barcelona a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, así como el delicado estado de salud de su padre William Mebarak. A sus 46 años, parece que la colombiana está iniciando de nuevo su vida.



La misma Shakira señaló en su diálogo con la revista internacional que “he pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos”.

Publicidad

Musicalmente hablando la cantante también se ha renovado, lanzando nueva música y anunciando un nuevo álbum y una gira. Todo esto después de que su último disco fuera El Dorado en el año 2017 y su tour correspondiente lo hiciera en 2018. "Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire".



Sobre la gira que está preparando anticipó que "lo más importante para mí es la música, el repertorio. Por eso creo que esta va a ser la gira de mi vida, porque tengo tantas canciones que va a ser difícil bajarme del escenario".

Resaltó que su vida en Miami ha sido positiva para ella y sus hijos. "Están muy bien en el colegio, les encanta. Aquí hay algo muy positivo para ellos y es que tienen un sentido de normalidad. Allá era muy difícil. Ahí en Barcelona les pesaba mucho ser “hijos de” y les pesaba mucho también toda la situación mediática".