Shakira habló del dolor de sus hijos tras su separación: "Que los haga más compasivos y empáticos"

Shakira abrió su corazón y dio detalles sobre los momentos que vivió tras su separación con Gerard Piqué. La cantante colombiana le contó a la revista People en Español que espera que sus hijos, Milan y Sasha, puedan sanar el dolor "al que injustamente se han enfrentado".



"Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles", dijo la intérprete de 'TQG'.

"Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia (como) la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez, que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos", expresó.

Shakira sacó varias verdades a la luz. Mencionó que su padre, William Mebarak, voló hasta Barcelona cuando “estaba consumida de tristeza” por su separación con el exfutbolista. Estando allí, resultó gravemente herido en un accidente mientras se encontraba en la primera comunión de Milan, el hijo mayor de la expareja.

Esto sucedió a mediados de 2022, cuando después de 12 años juntos, Shakira anunció que se estaba separando de Piqué, mientras que su propio padre se enfrentaba a una grave crisis de salud tras caerse dentro de la casa. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, recordó la artista.



"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto", recordó. Shakira también habló de la música como refugio durante este proceso de desahogo y de renacer. Además de asegurar que Milan y Sasha fueron y son su mayor fortaleza, se refirió a lo que representa su papá en su vida, pues lo admira por su valentía y resiliencia.

"El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo", expresó.

Por otro lado, Shakira le confesó a la revista People en Español que "hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que siento que he vivido tantas cosas duras que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido".