Shakira iniciaría acciones legales contra joven que dice ser hijo suyo y de Santiago Alarcón

Este miércoles, 14 de septiembre de 2022, durante la emisión de América Noticias Mediodía, la presentadora María Belén Ludueña lanzó lo que ella denominó como “una bomba internacional”. Aseguró que Shakira interpondría acciones legales contra un joven que dice ser su supuesto hijo y del actor Santiago Alarcón .

La periodista señaló que Jordi Martin, paparazi que viene haciendo la vida de Shakira hace 12 años, fue quien dio a conocer lo que haría la cantante barranquillera.

“¿Qué dijo Jordi Martin? Dijo que Shakira está muy enojada y va a ir a pagar abogados para iniciarle acciones legales a su supuesto hijo, porque de ninguna manera le cierran las cuentas”, sostuvo la presentadora María Belén Ludueña.

Esta información se produjo luego de que el actor Santiago Alarcón revelera que una persona lo contactó y le contó que también vivió acoso por parte del hombre que dice ser su hijo.

“Recibí un mensaje por Instagram de una señora y me dijo yo sé quién es, yo sufrí lo mismo durante seis años porque acosó a mi esposo durante seis años. Me mandó el nombre, me mandó las fotos, me mandó los mensajes y efectivamente este muchacho ya había acosado a un hombre casado, con hijos, en Canadá”, afirmó el actor.

Asimismo, el artista recibió información sobre la familia del joven, cuya mayoría vive en Canadá, y habló con la mamá y el hermano.

“Ellos son 10 hermanos que viven en Canadá, el papá llegó allá junto con su familia exiliado. Llevan ya casi más de 15 años allá. Óscar, la persona que dice ser mi hijo, no es adoptado, nació el 28 de octubre de 1992, nació en su casa por parto natural, todo esto dicho por su mamá. Su mamá muy confundida también me decía que ella ya no sabía qué hacer, que ella ya no podía hacer nada, que ya lo habían intentado todo, que Óscar había tenido psiquiatra y psicólogo allá, pero que había sido muy difícil porque cuando él se obsesiona con alguien- esto dicho por la mamá, no lo digo yo- sacarlo de ahí es difícil”, relató.

Según la conversación que Santiago Alarcón tuvo con la madre de esta persona, hasta el momento nadie ha podido dar un diagnóstico certero sobre su salud mental: "Óscar es bogotano.... Él no está bien, él realmente necesita tratamiento".

En relación a las versiones sobre que su supuesta madre era Shakira, el hombre señalado de acoso luego aseguró que esto no es cierto y que la verdad sobre su mamá la sabe Santiago Alarcón.

