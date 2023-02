¿Shakira, insuperable? Piqué habló de ella en una entrevista

Gerard Piqué sorprendió por estos días en redes sociales tras mencionar a Shakira durante una entrevista que le concedió al creador de contenido John Nellis, con quien dialogó de fútbol entre otros temas.

Nellis le preguntó a Piqué sobre quien sería el contacto más famoso no relacionado con fútbol que él tiene en su celular.

“Quiero preguntarte, en tu teléfono ¿quién es el contacto no relacionado con el fútbol más famoso que tienes?”, dijo el creador de contenido.

Sin pensarlo dos veces, el exfutbolista del Barcelona contestó que su expareja.

“Diría que Shakira tal vez. Fue mi pareja, podría ser ella, estoy pensando en seguidores de Instagram y si estás diciendo esto y Twitter yo diría que Shakira quizás, si no está relacionado con el fútbol, porque en el fútbol creo que Cristiano es el más seguido del mundo”, aseguró Piqué.

El deportista no tuvo reparo en reconocer entonces la fama de la que goza la artista colombiana, con quien comparte dos hijos.

A pesar de que la relación entre Piqué y Shakira parece no ser la mejor luego de la ruptura anunciada en junio del año pasado, el exfutbolista aparentemente trata de llevar todo en paz.

Los internautas no lo dejaron pasar y reaccionaron así a las palabras de Piqué: “Qué necesidad de mencionarla”, “este aún no supera su ex como muchos que conozco”, “le está tirando suavidad al asunto”.

No felicitó a Messi

También causó revuelo en redes sociales que Piqué aseguró en la misma entrevista que no felicitó a Lionel Messi, de quien fue compañero en el Barcelona, tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Catar 2022.

“No, sinceramente, no felicité a Messi. Esto es una locura, pero es cierto que no vi ningún juego. Solo la final, no todo el juego. Traté de desconectarme, me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba desconectarme del fútbol”, afirmó.

Y es que en noviembre del año pasado solo semanas antes del inicio del mundial, Gerard Piqué anunció que se retiraba de este deporte.

“El fútbol me ha dado todo. El Barca me lo ha dado todo. Vosotros, culers, me lo habéis dado todo y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo”, expresó en ese entonces.