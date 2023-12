Shakira y Karol G encabezan la lista de canciones favoritas de Barack Obama con 'TQG'

Desde hace varios años, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, publica sus recomendados culturales del año. El político, con ayuda de sus asesores, elige sus películas, libros y canciones favoritas, y este 2023, dentro de esa última categoría, las colombianas Shakira y Karol G encabezan la lista con ‘TQG’.

El sencillo, lanzado el 24 de febrero de este año, es un reggaeton cuya letra, se rumora, está dedicada a los ex tanto de Shakira como de Karol G. ‘TQG’ ha sido un éxito de este 2023 y rompió récord de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify en las primeras horas al aire. Incluso, una semana después de su estreno se convirtió en la canción #1 a nivel global en plataformas de streaming.

El éxito no paró. Con ‘TQG’ las colombianas ganaron varios premios, entre los que destacan un Grammy Latino en la categoría Mejor Interpretación Urbana; y un premio MTV VMA a mejor colaboración. De igual forma, están en el puesto 28 de las 100 mejores canciones del año 2023 de la revista Rolling Stones, y ahora, a estos reconocimientos se suma la publicación del expresidente Obama.



Cabe anotar que la lista de recomendados del político norteamericano es variada, e incluye otras 27 canciones de todos los géneros. Se resalta que en esta oportunidad Shakira y Karol G son las únicas colombianas en el listado. Además, TQG, junto a La Bebé (Remix), de Peso Pluma y Yng Lvcas son los únicos sencillos en español.

Esta es la lista completa de recomendados musicales 2023 de Barack Obama:

Todo lo que debe saber sobre los recomendados de Obama

La lista de recomendados de Obama es importante por varias razones: en primer lugar, es una forma de que el político comparta su propia personalidad y gustos, lo que le permite conectar con sus seguidores; en segundo lugar, la lista es una oportunidad para que las personas descubran nuevos artistas o escritores, de esa forma también se impulsan las carreras de los autores.

Si bien Shakira y Karol G son ampliamente conocidas, estar en los recomendados de Back Obama es un honor que puede seguir ayudando a aumentar sus números en las plataformas de streaming de audio y video. En el pasado, otros artistas relevantes también han estado en la lista del expresidente, como es el caso de Taylor Swift, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Beyoncé y The Beatles.

En la lista de recomendados de Obama hay una mezcla de géneros musicales. En ella se pueden encontrar canciones de rock, pop, hip hop, country, jazz y clásica.

En cuanto a sus recomendados de cine, este año destacó en primer lugar el largometraje Rustin, que se adentró en la vida del activista por los derechos civiles de los homosexuales Bayard Rustin. Luego, mencionó Leave The World Behind, un thriller psicológico protagonizado por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke y Kevin Bacon. Y en el top tres quedó American Symphony, el documental sobre Jon Batiste.



En cuanto a libros, Barack Obama destacó 15 títulos variados, invitando a sus seguidores no solo a leerlos y compartirlos, sino también a apoyar a las librerías locales de sus ciudades. Libros como The Covenant of Water de Abraham Verghese, The Kingdom, the Power, and the Glory de Tim Alberta y The Vaster Wilds de Lauren Groff fueron sus favoritos.

Cabe anotar que las listas de recomendados de Obama son conformadas por él, pero tiene ayuda de un comité de asesores. Este grupo está formado por personas de la industria musical, editorial y del cine, así como por amigos y familiares del político.

Cada año la lista se publica en el sitio web y las redes sociales oficiales de Barack Obama.