¿Shakira lanzará otra canción este jueves? Anuncio de la colombiana genera furor en redes

La cantante colombiana Shakira generó expectativa entre los usuarios de las redes sociales luego de compartir que este jueves 11 de mayo hará un anuncio importante. Algunos creen que podría ser sobre una nueva canción.

En la imagen puede observarse la animación de dos polluelos junto a un ave, que sería su madre, en un árbol.

“ACRÓSTICO Mañana / Tomorrow 7PM EST”, es el texto que acompaña la publicación de Shakira.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar, dejando comentarios como: “Clara-mente pinta bien”, “Sigue facturando”, “Me va a dar algo con esta mujer”.

Muchos internautas comenzaron a especular que todo se trataría de una canción para Milan y Sasha, frutos de la relación que tuvo la barranquillera con el exjugador Gerard Piqué.

“Esto grita Milan y Sasha”, “Creo que el tema será para sus hijos”, “Parece que es para sus bebés, una mamá y sus pajaritos”, mencionaron algunos.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, durante la gala de las mujeres en la música latina de Billboard, la intérprete de ‘Monotonía’ dio un discurso inspirador que generó repercusión entre sus fanáticos y en las redes sociales.

Y es que no era para menos, pues Shakira recibió el premio Billboard a mujer del año, un reconocimiento a su trayectoria, talento y a su valor femenino dentro de la industria.

Tras recibir el premio, de manos de Maluma, Shakira agradeció a todas las mujeres que hicieron parte de su proceso y aseguró que ellas son más fuertes de lo que creen.

"Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. He sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno no depende de nadie para quererse”, dijo la artista colombiana.