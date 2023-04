Shakira le puso las cosas "bastante difíciles" a Piqué: pasaría menos días con sus hijos

Luego del revuelo que causó la llegada de Piqué a Miami para estar con sus hijos tras la mudanza de los niños a Estados Unidos con Shakira, se conoció que el exfutbolista solo podrá pasar cinco días con los pequeños, aunque el acuerdo con su expareja es que son 10 días cada mes.

“Gerard Piqué finalmente no va a poder pasar esos 10 días con sus hijos, tal como estipula el convenio, porque Shakira le ha puesto las cosas bastante difíciles para que pueda hacerlo”, aseguró Lorena Vázquez en el podcast Mamarazzis, quien citó fuentes del entorno cercano al deportista.

Así las cosas, la estadía de Gerard Piqué en Miami con sus hijos se extendería hasta el 1 de mayo.

Lo que pasó es que el exfutbolista estuvo con Milan y Sasha hasta el 2 de abril, día en el que Shakira dejó Barcelona.

“Como esos dos días computan dentro del convenio, por eso no puede estar Gerard Piqué los 10 días completos con Milan y Sasha. Va a estar 5 o 6 días”, dijo Vásquez.

De acuerdo con el medio Semana.es, “esto ha sido un quebradero de cabeza para los equipos legales de la pareja, que han tenido que resolver el primer problema ocurrido con el régimen de visitas del ex del FC Barcelona”.

Mientras que la periodista Lorena Vázquez aseguró que la relación entre Shakira y Piqué “ahora está muy tensa”.

“De momento no está previsto que esté residiendo en ninguna casa de propiedad. (Piqué) estará alojado en un hotel... No se sabe si más adelante decidirá tener alguna propiedad en Miami, de momento no está previsto”, agregó el podcast de las Mamarazzis.

Aunque se presume que buscaría un hogar en esa ciudad para tener más comodidad y estabilidad cuando visite a sus hijos.

El arribo del deportista a Miami causó todo un revuelo por su apariencia física. Incluso, muchos internautas dijeron que lucía irreconocible.

Gerard Piqué evitó responder a los reporteros que lo esperaban y acosaron con preguntas sobre el viaje, Clara Chía y su relación con Shakira.

