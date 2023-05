Shakira presenta ‘Acróstico’, su nueva canción dirigida a sus hijos: “Voy a ser fuerte para ti”

A las 7:00 p. m. de este jueves, 11 de mayo de 2023, Shakira lanzó ‘Acróstico’. Se trata de una canción dirigida a los hijos de la barranquillera, Milan y Sasha, fruto de la relación amorosa que mantuvo la colombiana con el exjugador de fútbol Gerard Piqué.



Vea la letra de ‘Acróstico’ a continuación:

Me enseñaste que el amor no es una estafa,

y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras

mi fragilidad, pero las cosas no son siempre

como las soñamos, a veces corremos pero

no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar,

háblame que te voy a escuchar y aunque la vida

me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo,

una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve

de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor,

para lo que necesites estoy, viniste a completar lo

que soy.

Se nos rompió un plato no toda la vajilla, y aunque

no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es

de sabios, que solo te salga amor de esos labios.

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los

problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan

las heridas.

Se ha de entregar entero el corazón, aunque le

hagan daño sin razón.

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo,

una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve

de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor,

para lo que necesites estoy, viniste a completar lo

que soy.

Sirve de anestesia al dolor hace que me sienta mejor,

para lo que necesites estoy, viniste a completar lo

que soy.