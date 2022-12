Shakira presentará serie web en la que hablará de su experiencia como mamá

La artista Shakira, presentará una serie web de 12 episodios en los que compartirá aspectos clave de su papel como mamá. En la producción, la colombiana hablará de lo que su pequeño Milan le ha enseñado acerca de sí misma, haciendo énfasis en la importancia del desarrollo infantil temprano.

La serie también celebra las actividades y crecimiento de los bebés, así como el propio viaje de Shakira desde un punto de vista muy personal de mamá a mamá.

La producción hace parte de la asociación sellada por la fundación Pies descalzos, que preside la barranquillera, y la compañía fabricante de juguetes Fisher-Price

El programa está dirigido a las mujeres de la llamada 'generación del milenio', que componen el 80% de las mamás primerizas en la actualidad.

La serie entera se distribuirá exclusivamente vía digital a 25 países al mismo tiempo, entregado a través de canales sociales de marca. El contenido existirá dentro de un micrositio que también contendrá información sobre productos de su Colección Primeros Pasos, la nueva línea de bebé y juguetes de Fisher-Price desarrollados conjuntamente con Shakira.

“Trabajando durante estos años, desde mi fundación y por la educación temprana, he visto la importancia del uso de juguetes en el desarrollo integral de los niños. Lo he vivido incluso con mi propio hijo, y por esto, he querido diseñar una línea de juguetes que estimule el desarrollo de los bebes en esta etapa tan crucial de sus vidas,” dijo Shakira. “

En agradecimiento por la labor de Shakira para niños vulnerables y sus familias, Fisher-Price también es patrocinador de la fundación Pies Descalzos, que ayuda a alimentar y educar niños, además de proporcionar soporte a la comunidad para los padres. La compensación de Shakira por este programa será dirigida directamente a beneficiar a la educación en Colombia.

La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira en 1997, ha impulsado con el apoyo de las alcaldías locales y sector privado, la construcción y mejora de seis Colegios ubicados en Colombia: Quibdó en el Chocó, Altos de Cazucá en Soacha, Corregimiento La Playa en Barranquilla y Lomas del Peyé en Cartagena de Indias.