Shakira reaccionó a su imitadora en Yo Me Llamo: "Increíble pero cierto"

Andrea Correa, la participante de Yo Me Llamo 2023 que enamoró a los jurados y redes sociales con su imitación de Shakira , recibió el aval completo cuando la misma cantante barranquillera compartió su presentación en el reality destacando sus cualidades. Para muchos, esto ya la hace la ganadora de la edición.



Durante la emisión del lunes 28 de agosto de 2023, Correa se presentó ante los jurados de Yo Me Llamo interpretando la afamada colaboración Sesión #53 con BZRP, lo cual le consiguió la entrada a la escuela del programa.

Tras su salida al escenario, la más conmovida fue Amparo Grisales, quien incluso soltó un par de lágrimas.

"Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino, el chanteo me encantó porque no perdiste el aire, no te sentiste cansada, bailaste, te moviste, físicamente fue impresionante. Los falsetes perfectos. Te digo que muy hermosa la loba”, expresó Grisales.

Al parecer, las palabras de La diva de Colombia parecen haber sido una premonición, puesto que tan solo un día después la mismísima Shakira compartió en sus historias de Instagram la presentación.

"Increíble, pero cierto. Mejor que el original", comentó Shakira en su publicación.

Para muchos, este gesto de la cantante es una muestra de apoyo evidente a la imitadora, por lo cual, aunque no termine como ganadora, ya tiene el aval de su artista favorita.

"¡Así canta Shakira en vivo! Y si la reconoce la artista, qué más jurado que ella", comentó una usuaria de redes.

Otros añadieron: "Bien por Shakira que la apoya. Es obvio que no es mejor que ella, pero la apoya y pues bonito gesto. Igual recuerden que a Shakira también le decían que ella no sabía cantar y miren ahora dónde está".

Algunos recalcaron que es un "honor que alguien como Shakira te comparta en sus redes", destacando que creyeron que la canción original era la que estaba sonando durante la emisión de Yo Me Llamo.

Por ahora, la imitadora deberá seguir demostrando su talento, bajo la vigilante mirada de los jurados y de la artista original.