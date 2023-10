Shakira recordó con emotivas palabras a Gabriel García Márquez: "Fue un querido amigo"

En varias ocasiones Shakira ha demostrado el aprecio y admiración que tenía por el escritor colombiano Gabriel García Márquez y, en diálogo con Dua Lipa, reveló cómo nació su amistad con él.



A inicios del mes de octubre fue una sorpresa para los colombianos que Dua Lipa recomendara el libro 'Cien años de soledad' , del nobel de Literatura colombiano.

La británico-libanesa de 28 años, además de artista, modelo y actriz, es una gran lectora, por ello tiene una plataforma llamada Service95 en la que se desempeña como curadora cultural. Para el mes de octubre recomendó a sus seguidores leer el libro de Gabriel García Márquez.

Tras su recomendación, Dua Lipa invitó a la estrella mundial Shakira a su espacio en redes sociales para que hablara de la importancia del escritor colombiano, también conocido como Gabo.

"Gabriel García Márquez fue un querido amigo. Se convirtió en una de mis personas favoritas en todo el mundo", empezó diciendo Shakira en su intervención sobre el nobel de Literatura colombiano.

La cantante barranquillera reveló que conoció a Gabo cuando tenía 21 años y su carrera musical estaba despegando en la escena internacional. En medio de su trabajo como periodista, el nacido en Aracataca quería escribir sobre la joven artista.

"Quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, confesó la cantante que ahora tiene 46 años.



En ese entonces, Gabriel García Márquez anticipó el éxito que tendría la barranquillera a nivel mundial, destacando su autenticidad e inteligencia.

"La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘Si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive", escribió García Márquez en 1999.

La intérprete de 'Monotonía' reveló que desde aquella conversación fueron grandes amigos. “Recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , ‘¿pero sobre qué?’, a lo que respondió: ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’”.



La cantante agregó que con el paso de los años, a pesar de su diferencia de edad, logró verse reflejada en la manera en la que Gabo amaba y respetaba su trabajo.

"Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta 9 veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música. Siempre estaba en búsqueda de la perfección y por eso casi lo consigue”, concluyó la colombiana, que calificó como un "honor" tener la oportunidad de hacer música para la película 'El amor en los tiempos del cólera'.