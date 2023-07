Shakira revela en entrevista que tuvo detractores a la hora de sacar la canción con Bizarrap

En una entrevista, Shakira , quien será galardonada como agente de cambio en los Premios Juventud, habló de esta etapa de su vida, su carrera, e incluso confesó que su exitosa colaboración con Bizarrap tuvo detractores, pero ella se mantuvo fiel a su esencia.

“No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba. Mucha gente alrededor mío, de mi equipo, era ‘no, no vas a sacar esa canción, Shakira’, ‘pero qué estás pensando’, ‘tienes que cambiar la letra’, y yo... pues no, no soy una empleada de las Naciones Unidas, ni funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que realmente expresarme, expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones. Es que no tengo otra manera de hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable”, contó la colombiana en diálogo con Alejandra Espinoza, presentadora del programa Primer Impacto.

Espinoza le preguntó a la artista: “¿Qué significa expresarte a tu manera?”. Y Shakira respondió: “Con honestidad, no voy a decir sin miedo, porque siempre el vértigo es natural... superando esas trabas, los tabúes, los prejuicios y siéndole fiel a uno mismo”.

La cantante también habló de lo que para ella es el éxito, ya que se le considera toda una estrella latina.

Publicidad

“La definición del éxito es tan subjetiva, yo creo que para mí el éxito es hacer simplemente lo que quieres, lo que te gusta, con la libertad de poder expresarte, expresar tus sentimientos, tus emociones y estas canciones que he estado escribiendo y que he estado compartiendo con la gente son definitivamente un reflejo de mi mundo interior”, comentó.

La colombiana también aprovechó la ocasión para reconocer a sus fans, a quienes considera los mejores del mundo.

“Contenta con los resultados, contenta con el recibimiento del público, de la gente, como me han estado allí animando todo el tiempo, creo que tengo los mejores fans del mundo, creo que realmente son impresionantes mis fans, son lo más lindo, me conocen tanto, me comprenden, me acompañan, me defienden, me siento tan arropada por ellos”, aseguró.

Publicidad

Con más de 30 años de carrera artista, Shakira siempre encuentra la forma de reinventarse, mantenerse vigente y, sin duda, es una figura a nivel global.

“Sí que son muchos años de carrera y empecé desde muy niña, pero de verdad que ha sido una de las más grandes bendiciones que me ha dado la vida. La vida también me ha quitado otras cosas, pero eso ha sido una que es una constante, tener un público tan compresivo y tan leal, es algo tan exótico a veces hoy en día. Es difícil encontrar gente leal, pero yo en ese caso me siento muy afortunada”, manifestó.

Sus canciones son todo un himno para muchas mujeres, quienes se identifican con ella. Para la barranquillera, el sentimiento es mutuo.

“Ahora más que nunca y en estos momentos, después de tantos desafíos que me ha tocado vivir, es cuando más mujer me siento o cuando más he entendido el significado de ser mujer y me siento representada en tantas mujeres también. Yo sé que hay muchas que se sienten quizá identificadas conmigo, pero el sentimiento es mutuo, es recíproco. Me siento hermanada con tantas mujeres que han pasado lo mismo que yo o situaciones hasta peores”, manifestó Shakira.