Shakira revela nuevos detalles del video musical de Copa Vacía: ¿cuánto pesó la cola de sirena?

Shakira reveló detalles detrás de la grabación de su más reciente video Copa Vacía, para el que eligió a Manuel Turizo por una razón especial. Además, la artista contó otros detalles de la producción.

“Copa Vacía es una canción que escribí el año pasado. Es un tema muy personal y que he estado reservando para compartirlo en un momento especial. Pensé en Manuel por la calidad de su voz, porque quería un tono grave en la canción. Es una voz muy masculina”, expresó la barranquillera.

Una producción que tuvo complicaciones de realización, las cuales Shakira tomó con buen humor.

“Copa Vacía es un video que nos tomó mucho tiempo. No fue nada fácil, además porque no pude casi que usar las piernas durante todo el video”, anotó la intérprete de Waka waka.

Shakira además compartió detalles sobre la escenografía que se empleó en el video musical.

“Estaba cargando una cola que pesaba unas 25 libras, unos 9 kilos, esa cola de la sirena era todo un desafío y luego, bueno, sucedieron muchas cosas en el set, fue un rodaje muy largo, Manuel fue todo un profesional, no se quejó en ningún momento. Estuvo debajo de una cascada de agua fría", señaló.

Mientras Manuel Turizo aguantaba bajo la cascada, se presentó un accidente.

“Una de las cosas que sucedió, que no esperaba, al menos yo, aunque Manuel ya me lo había advertido, era que se iba a romper la pecera. Y, en un momento, dicho y hecho: se rompió la pecera y me tuvieron que sacar. Se empezó a inundar el set, tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio y ahí sálvese quien pueda, pero menos mal que se quedó solo en una anécdota y estoy aquí para contarlo”, reveló la artista de 46 años.

Ya por fuera de las anécdotas, Shakira reafirma que lo más importante en este momento es mantener su sello único y personal. "Con honestidad, siendo fiel a mí misma, a mis deseos, a mi libertad personal y artística, como dice la canción ‘hace rato tengo sed’. Sigo teniendo mucha sed de conocer, mucha curiosidad y eso es lo que quizá me mantiene explorando nuevos ritmos”, concluyó.