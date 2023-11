Shakira reveló detalles de su próximo álbum: "A principios del año que viene espero lanzarlo"

Shakira ha vivido uno de los años más agitados de su vida. La barranquillera se separó de Gerard Piqué, se mudó a los Estados Unidos con sus hijos, enfrentó los difíciles estados de salud de sus padres y dos líos legales con la Hacienda española; aun así, regresó a los primeros lugares de los listados internacionales con su nueva música.

Por varios años, los fanáticos de Shakira han estado a la espera de que la colombiana lance un nuevo álbum musical y regrese a los grandes escenarios del mundo. ¿Será que se acerca el momento?

La misma artista confirmó en una entrevista con la revista Hola! que la llegada de su álbum número 12 está más cerca de lo que se piensa. La revelación de la cantante ha revolucionado a sus seguidores que están ansiosos por las nuevas noticias de la famosa.

Tras su más reciente lanzamiento musical, El Jefe, Shakira confirmó a la publicación internacional que "ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún".

A lo largo del último año, la colombiana ha presentado canciones como Te Felicito, Monotonía, Music Session #53, Acróstico, TQG, Copa Vacía y El Jefe. En todas ellas, la artista de 46 años ha revelado detalles de lo que vivió en medio y luego de su separación.

Según lo dicho por Shakira, algunas de estas hacen parte del nuevo trabajo discográfico del que todavía se desconoce su nombre. Detalló, además, que "va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal".

"A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera", fue otra de las grandes revelaciones de la artista, pues se espera que dichos conciertos incluyan a Colombia.

Shakira también aseguró que "estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera" y sobre las letras de sus canciones anticipó que seguirán siendo relacionadas con sus emociones porque "no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos".